В МВД рассказали, как распознать сетевого лжеброкера

В УМВД Оренбуржья рассказали, как распознать сетевого мошенника, который представляется сотрудником брокерской компании. В последнее время в регионе произошло несколько крупных афер с участием лжеброкеров.

Так, стоматолог из Орска, решившая заработать на бирже, потеряла 3 миллиона рублей, а накануне еще одна орчанка лишилась 1,47 миллиона рублей. Мошенники действовали по одной схеме. Потерпевшие, увидев в Сети рекламу о торгах на бирже, переходили по ссылке и подавали заявку на участие в инвестиционных проектах. Затем им звонили неизвестные "брокеры" и сообщали, что для заработка необходимо перечислить деньги на указанные счета. А затем эти счета оказывались заблокированы.

В оренбургском УМВД назвали основные признаки, по которым можно распознать мошенников.

1. Навязчивые звонки в любое время суток. Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.

2. Звонки поступают с мобильного или скрытого номера. Имейте в виду, что у серьезной брокерской компании всегда есть единый телефонный номер - федеральный или местный.

3. Обещание баснословной прибыли от вложенных денежных средств в короткие сроки - 10 - 20 процентов и более в неделю или месяц. Ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование - всегда рискованная деятельность.

4. Отказ назвать адрес сайта брокерской компании. Отсутствие информации о ней в Интернете. Или на сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

5. Отказ предоставить информацию о лицензии или ее отсутствие. Иметь лицензию обязана каждая организация, профессионально осуществляющая операции на финансовых рынках и с финансовыми инструментами за счет привлеченных денежных средств. Лицензия брокера - это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.

Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.

Кстати

В текущем году в Оренбургской области зарегистрировано более 4 000 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ежедневно от действий киберпреступников в среднем страдают 15 жителей региона, а ущерб варьируется от нескольких тысяч до миллионов рублей.