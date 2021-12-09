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09.12.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

На границе Тувы и Красноярского края произошла серия землетрясений

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

На юге Красноярского края ночью произошло землетрясение. Сейсмическое событие магнитудой около четырех и интенсивностью в эпицентре 4,9 балла зафиксировано примерно в 13 километрах от границы с Республикой Тыва, в 90 километрах от ее столицы Кызыла.

Фото: iStock
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Еще несколько менее сильных толчков произошли чуть позже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.

Как сообщалось ранее, 23 октября в Дзун-Хемчикском районе Тувы произошло землетрясение интенсивностью 4,7 балла. В правительстве региона после обследования зданий поликлиники, школы и еще нескольких объектов города Чадан рассказали, что на всех строениях комиссия обнаружила трещины. В учебном заведении были зафиксированы повреждения потолка.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край СФО Тыва

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