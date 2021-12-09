Полиция опубликовала видео похищения денег из банка в Красноярском крае

Сегодня главк МВД по Красноярскому краю опубликовал видеозапись нашумевшего преступления - похищения из офиса банка в Ачинске крупной суммы в рублях и иностранной валюте.

Напомним, накануне появилась информация об исчезновении сотрудницы кредитно-кассового офиса финансовой организации. Об этом сообщила в полицию мать кассирши. В тот же день к правоохранителям обратился руководитель банковского офиса, заявивший о пропаже из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и примерно такой же суммы в евро.

Полиция возбудила уголовное дело о присвоении или растрате. Стражи порядка приступили к поискам пропавшей женщины и денег банка.

Позже на сайте регионального управления МВД появилась ориентировка на 30-летнюю кассиршу и ее приметы - они оказались действительно "особыми". Кроме упоминания заурядного шрама от аппендицита в описании внешности женщины фигурировали глаза разного цвета (левый - зеленый, правый - карий).

Сотрудники органов внутренних дел продолжают розыск.