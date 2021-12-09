Полиция опубликовала видео похищения денег из банка в Красноярском крае

Новости

Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств 14:48
Владимир Зеленский назначен первым заместителем главы Минздрава РФ 14:46
Попова сообщила о госпитализации 28 человек, прилетевших из ЮАР 14:36
"Вектор" получил биоматериалы пациентов с "омикроном" 14:35
Новая Зеландия запланировала отказ от курения к 2025 году 14:28
Путин пригласил Меркель в Россию 14:27
Бирюков: За пять лет вдвое сократилось количество мигрантов в системе ЖКХ 14:08
В Москве за год отремонтируют 22 миллиона квадратных метров дорог 13:56
Премьер Британии Джонсон стал отцом в седьмой раз 13:49
В Москве впервые поставили ящики с реагентами у остановок 13:38
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair 13:34
Суд арестовал на два месяца совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 13:32
В Подмосковье подняли штрафы для водителей общественного транспорта 13:30
Бирюков: Зима в Москве будет холодная и снежная 13:27
Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов 13:25
Генштаб РФ: Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться 13:04
Франция и Италия не присоединились к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине 12:49
Аналитики: Российский рынок дронов в 2021 году составляет 10 млрд рублей 12:47
Оперштаб: В Москве выявлено 2 948 новых случаев COVID-19 12:42
В Москве упростили подключение Face Pay для прохода в транспорт 12:42
В российских обсерваторах с подозрением на "омикрон" находятся 177 человек 12:28
Более 50 школ в РФ перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса 12:19
Российский бронированный "Тайфун" назвали одним из лучших в своем классе 12:14
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон" 12:10
Москвичи могут выбрать места для будущих парклетов 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

Полиция опубликовала видео похищения денег из банка в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков

Сегодня главк МВД по Красноярскому краю опубликовал видеозапись нашумевшего преступления - похищения из офиса банка в Ачинске крупной суммы в рублях и иностранной валюте.

Фото: iStock
В Якутии кассир банка проиграла похищенные 27 млн в виртуальном казино

Напомним, накануне появилась информация об исчезновении сотрудницы кредитно-кассового офиса финансовой организации. Об этом сообщила в полицию мать кассирши. В тот же день к правоохранителям обратился руководитель банковского офиса, заявивший о пропаже из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и примерно такой же суммы в евро.

Полиция возбудила уголовное дело о присвоении или растрате. Стражи порядка приступили к поискам пропавшей женщины и денег банка.

Позже на сайте регионального управления МВД появилась ориентировка на 30-летнюю кассиршу и ее приметы - они оказались действительно "особыми". Кроме упоминания заурядного шрама от аппендицита в описании внешности женщины фигурировали глаза разного цвета (левый - зеленый, правый - карий).

Сотрудники органов внутренних дел продолжают розыск.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Путин пригласил Меркель в Россию
Глава комитета Госдумы поблагодарил за идею отключить Россию от SWIFT
Гинцбург рассказал, когда решат вопрос об изменении "Спутника V" под "омикрон"
Наказание за нарушение прав авиапассажиров сделают более суровым
В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников