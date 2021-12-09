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09.12.2021 10:59
Рубрика: Общество

ТПУ в "Сириусе" поделился опытом привлечения молодежи в большую науку

Текст: Никита Зайков (Томск)
На площадке Конгресса молодых ученых, который вчера стартовал в Сочи, профессиональное сообщество, а также представители власти и бизнеса обсудили проблемы привлечения молодых кадров в науку. В ходе обсуждения проблемы, и. о. ректора ТПУ Дмитрий Седнев отметил, что сегодня особое значение имеет индивидуальный подход к формированию карьерного трека каждого перспективного специалиста.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Конгресс стал итоговым мероприятием Года науки и технологий. Модератором обсуждения кадровых вопросов на специальной встрече выступил председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков. Помимо руководителя ТПУ, участие в дискуссии приняли директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, руководитель лаборатории инженерного материаловедения МГУ Дмитрий Иванов, проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
ТПУ на Конгрессе молодых ученых представляют студенты и педагоги

Эксперты поделились успешным опытом привлечения и поддержки молодых ученых и обсудили возможности реализации профессионального потенциала студентов. Как подчеркнул Дмитрий Седнев, сегодня для начинающего специалиста особенно важно понимание, на какой позиции в научной деятельности университета ему комфортно работать, в каком направлении хочется развиваться.

- Сейчас тренд обсуждения заключается в выстраивании индивидуальных траекторий внутри вуза, - считает и. о. ректора Томского политеха. - Это помогает спроектировать научные команды и проектное обучение таким образом, чтобы за время учебы студент мог попробовать себя в разных позициях и понять, какая ему ближе. Задача университета в этом случае подготовить необходимую экосистему.

Как пример составляющих такой экосистемы в ТПУ Дмитрий Седнев упомянул специальные программы поддержки мобильности и получения степени PhD в ведущих мировых университетах, возможность работать на научных мегаплощадках вуза, мероприятия международного уровня и ряд других аспектов. Такой подход способствует вовлечению учащихся в научно-исследовательскую деятельность, формирует у них систему ценностных ориентиров инженера.

Кроме того, по мнению руководителя ТПУ, очень важно найти точки привлечения молодых специалистов в науку. Здесь самым ценным, что может предложить вуз, становится встраивание его работы в решение глобальных вызовов. Кроме того, стимулом может стать и опытный лидер, формирующий вокруг себя особую культуру научных исследований. В этой связи ТПУ может предложить работу с привлечением зарубежных экспертов или интеграцию ученых с опытом международного сотрудничества. "Уверен, что эти коллективы будут становиться точками роста, и молодые ученые смогут эти нормы переносить на организацию в целом", - пояснил Дмитрий Седнев.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

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