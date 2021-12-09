В Калининграде открыли для посетителей последний в мире плавучий маяк

Уникальное судно - последний построенный в мире обитаемый плавучий маяк "Ирбенский" - открылось для посетителей 9 декабря на набережной исторического флота Музея Мирового океана в Калининграде.

Это судно, объект морского культурного наследия, музей буквально спас от уничтожения. Как рассказали в учреждении, построенный в 1962 году плавмаяк служил ориентиром для судов в Ирбенском проливе, соединяющем Рижский залив с Балтийским морем. На тот момент "Ирбенский" был одним из лучших в своем классе - конструкторы использовали весь накопленный опыт строительства и эксплуатации светящих судов.

Когда в проливе построили в 1985 году стационарный маяк, "Ирбенского" переставили под Вентспилс, затем в Балтийск и наконец в порт Ломоносов под Санкт-Петербургом, где судно осталось ржаветь у причала.

В 2009 году плавмаяк был списан с флота. В 2015-м в плачевном состоянии передан Музею Мирового океана. В Кронштадте заварили и покрасили корпус "Ирбенского", и на буксире он отправился в Калининград.

У причала Музея Мирового океана маяк ошвартовался в июне 2017 года. Благодаря спонсорам удалось отреставрировать часть помещений, а в 2019 году началась реконструкция и создание новых экспозиций в рамках проекта приграничной российско-литовской программы "Адаптация морского наследия для продвижения культуры и культурного взаимодействия с целью развития туризма". В ноябре 2021 года работы были завершены.

- Сегодня маяк соответствует всем требованиям, прежде всего - речного регистра. На борту судна отремонтированы все системы - водоснабжения, электро- и теплоснабжения, канализации, - подчеркнула генеральный директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Теперь на "Ирбенский" можно прийти на экскурсию, осмотреть каюты капитана и экипажа, камбуз. В трюмах развернута экспозиция об истории мореплавания в Балтийском море, фотовыставка о российских кораблях-музеях и вернисаж живописных полотен на тему маяков из музейного собрания.