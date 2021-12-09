В Петербурге экс-главу Федерации вольной борьбы арестовали за убийство

Новости

С 12 декабря поезда из Москвы начнут курсировать по новому графику 10:39
Новую гиперзвуковую ракету разработали для Су-57 10:35
В России работают над обликом перспективного авианосца 10:30
Попова: В среднем новые значимые мутации COVID появляются раз в полгода 10:23
ГП разработала нормы для конфискации незаконной криптовалюты 10:20
Мишустин: Успех в борьбе с COVID зависит от взаимодействия медиков всех стран 10:15
Следователи попросили арестовать совладельца "Рив Гош" Августа Мейера 10:11
Премьер Финляндии извинилась за посещение вечеринки вместо самоизоляции 10:01
Подводные беспилотники с дальностью до 1000 км создадут в России 10:01
Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России 09:56
Власти Норвегии и Дании ужесточат карантинные меры на Рождество 09:50
"Леопард" выйдет на испытания после ремонта и модернизации в 2022 году 09:50
В Швеции арестовали граждан Украины из "эскадрона смерти" 09:47
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности 09:14
Тишковец предупредил москвичей о январских морозах 09:01
Истребитель F-35 упал с британского авианосца из-за дождевика 08:46
Эксперт рассказал, как сократить число спам-звонков 08:20
В Беларуси систему залпового огня "Ураган" пересадили на МАЗ-6317 08:15
Опубликован тизер нового боевика Гая Ричи 08:05
CNN: США воздержатся от санкций против России в энергетическом секторе 07:58
Синоптики предупредили о похолодании в Москве до -14 градусов 07:55
Барабанщика "Чиж & Co" Василевского обокрали после концерта в Москве 07:55
В Благовещенске установлен новый температурный рекорд 07:25
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии 07:13
Автомобиль въехал в группу дошкольников в Японии 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
ЦБ придумал способ защитить россиян от телефонных мошенников
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Европейский центробанк планирует изменить внешний вид евро
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
Вытеснит ли новый штамм "омикрон" захватившую мир "дельту" и что будет дальше
09.12.2021 09:57
Рубрика: Происшествия

В Петербурге экс-главу Федерации вольной борьбы арестовали за убийство

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге до 6 февраля решением Октябрьского районного суда арестован известный спортсмен, в прошлом руководитель городской федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба. Следствие подозревает его в организации убийства.

Челябинца арестовали после попытки заказать убийство жены

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, убийство двух человек произошло 16 августа 1993 года во дворе дома №16 по улице Фрунзе, их расстреляли из автомата Калашникова. Исполнителями преступления сторона следствия видит двух мужчин, знакомых Кулибабы. Также в следствии полагают, что еще один человек обеспечивал отход киллеров и помог им скрыться сразу после убийства. Следственный комитет Петербурга, который ведет расследование всех обстоятельств случившегося, называет причиной преступления личные неприязненные отношения.

На судебном заседании фигурант заявил, что не имеет отношения к инкриминируемому ему преступлению, на этом основании адвокаты предложили суду отпустить их подзащитного. Затем предлагали избрать Кулибабе домашний арест, отпустить его под залог или запретить определенные действия. Но суд согласился с следствием, которое ходатайствовало о заключении под стражу.

Также были арестованы один из предполагаемых киллеров и мужчина, который, по версии следствия, помог скрыть следы преступления. Они также не признали вину в предъявленных им обвинениях.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества
Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном оружии
Минтруд предложил упростить оформление инвалидности
ГП подготовила поправки, запрещающие наказывать коррупционеров только штрафами
Глава РФПИ Дмитриев назвал "Спутник V" самой безопасной вакциной
Почему начали процветать треш-блоги
Как защитить себя от интернет-мошенников