В Петербурге экс-главу Федерации вольной борьбы арестовали за убийство

В Санкт-Петербурге до 6 февраля решением Октябрьского районного суда арестован известный спортсмен, в прошлом руководитель городской федерации вольной борьбы Владимир Кулибаба. Следствие подозревает его в организации убийства.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, убийство двух человек произошло 16 августа 1993 года во дворе дома №16 по улице Фрунзе, их расстреляли из автомата Калашникова. Исполнителями преступления сторона следствия видит двух мужчин, знакомых Кулибабы. Также в следствии полагают, что еще один человек обеспечивал отход киллеров и помог им скрыться сразу после убийства. Следственный комитет Петербурга, который ведет расследование всех обстоятельств случившегося, называет причиной преступления личные неприязненные отношения.

На судебном заседании фигурант заявил, что не имеет отношения к инкриминируемому ему преступлению, на этом основании адвокаты предложили суду отпустить их подзащитного. Затем предлагали избрать Кулибабе домашний арест, отпустить его под залог или запретить определенные действия. Но суд согласился с следствием, которое ходатайствовало о заключении под стражу.

Также были арестованы один из предполагаемых киллеров и мужчина, который, по версии следствия, помог скрыть следы преступления. Они также не признали вину в предъявленных им обвинениях.