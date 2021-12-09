В Петербурге под домашний арест отправили жену совладельца "Рив Гоша"

В Петербурге определили меру пресечения Ирине Мейер, супруге Августа Мейера, совладельца сети "Рив Гош" и ретейлера "Юлмарт". Ближайшие два месяца жена бизнесмена проведет под домашним арестом, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Напомним, Августа Мейера обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 2,4 миллиарда рублей. Его жена проходит по делу как соучастница.

Сам бизнесмен решением Московского райсуда был ранее заключен под стражу на два месяца.

В ходатайстве о судьбе Ирины Мейер представители следствия сразу указали, что хотят видеть ее под домашним арестом. Условия следующие. Жене бизнесмена разрешены прогулки продолжительностью не более четырех часов в день, общаться ей разрешается только со следователем, адвокатом и родственниками, также нельзя пользоваться интернетом и телефоном.