Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России

Помощник робота, оператор нейросетей и специалист по выбраковке беспилотных автомобилей - дело будущего. А вот такие профессии, как сити-фермер и экореабилитолог, станут востребованы уже завтра. Об этом убежденно говорит кандидат географических наук заведующая лабораторией на кафедре международных комплексных проблем природопользования и экологии в МГИМО Наталья Рязанова. Она - участница Конгресса молодых ученых, который в эти дни проходит на территории образовательного центра "Сириус".

- Нас ждут профессии будущего, например, сити-фермер и экореабилитолог, которые в реальности уже существуют, - считает собеседница.

А на площадках в "Сириусе", по ее словам, представлены идеи, которые поведут нас в будущее и позволят нашей экономике подняться до высот.

- Лет 40-45 назад самые продвинутые корпорации задумались о технологиях замкнутого цикла, а в 1990-е годы - о жизненных циклах, потому что сформировалась идеология устойчивого развития: экономика, экология и социум, - объяснила Рязанова. И привела примеры, как непросто пробиваться всему новому.

Так, в Тверской области фермер принял решение вести безотвальную вспашку, а через несколько лет его оштрафовали. Из-за того, что беспилотники, которые использовали для контроля за эксплуатацией земель, передали информацию, что земли не обрабатываются, то есть не смогли оценить с высоты, без осмотра самого участка, что на нем ведется хозяйственная деятельность.

И еще один пример, но уже позитивный, - это деятельность плейстоценового парка семьи Зимовых в Якутии, который занимает несколько десятков гектаров. Сюда они завозят крупных животных для восстановления, как сами говорят, "мамонтовой фабулы". В итоге семейство вырастило высокую растительность в тундре, которая не дает таять вечной мерзлоте.

По словам эксперта, еще одно важное и перспективное направление, где потребуются новые, в том числе универсальные профессии, - создание и развитие карбоновых полигонов. Это территории и природные объекты с уникальной экосистемой, которые определяются сейчас в России для контроля за климатически активными газами. В подобной работе активно участвуют ведущие российские университеты.