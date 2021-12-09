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09.12.2021 11:16
Рубрика: Происшествия

ФАС начала проверку пяти дорожно-ремонтных компаний Ростовской области

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Ростовской области Федеральная антимонопольная служба приступила к проверке крупнейших дорожных ремонтно-строительных компаний региона.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Пять компаний ООО "Т-Транс", ООО "Ростовское ДСУ", АО "Дорспецстрой", ООО "РостовАвтоДорСтрой" и ООО "Таганрогское ДСУ" подозреваются в картельном сговоре.

"В распоряжении антимонопольного органа есть информация, свидетельствующая о признаках сговора на торгах при проведении ремонта и строительства дорог в Ростовской области. Ряд торгов проводился в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в официальном сообщении ведомства.

На размещенном в интернете видео показано, как одетые в форменную одежду сотрудники ФАС, производят выемку необходимых документов.

Кстати

В октябре 2021 года антимонопольный орган региона установил нарушения закона "О защите конкуренции" при реконструкции путепровода на улице Малиновского в Ростове-на-Дону. По мнению ФАС, при проведении электронного аукциона условия существенно корректировались в соответствии с пожеланиями строительной организации, что ущемляло права других потенциальных участников. Тем не менее реконструкция моста, стоимостью 2,25 миллиарда рублей, прошла в установленные сроки. Пропускная способность путепровода выросла с 22 тысяч автомобилей в сутки до 39 тысяч.

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