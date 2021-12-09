Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Как наука открывает двери женщинам в неженские профессии

09.12.2021 / 20:53
В четверг, во второй день работы Конгресса молодых ученых в "Сириусе", председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и член-корреспондент РАН Юлия Горбунова провели заседание тематической сессии "Женщины в науке: тенденции и перспективы".

Участники встречи отметили, что в науке женщин достаточно много, а, например, в атомной отрасли их можно встретить очень редко. Кандидат технических наук, доцент кафедры атомных электростанций Ивановского государственного энергетического университета Мария Вольман рассказала о роли женщины в неженской профессии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Эксперт рассказал о профессиях будущего, которые появились в России

- По статистике, доля женщин в мировом ядерном секторе составляет 22 процента, - отметила она. - И это несмотря на то, что есть стремление к гендерному паритету. Мы реализуем направление подготовки "Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг". На первый курс принимаем примерно 40 студентов, из которых девушек, как правило, всего одна или две. Обычно они учатся очень хорошо, поскольку выбор такой специальности осознанный. Если с учебой у них нет проблем, то с трудоустройством некоторые вопросы бывают.

Конечно, у выпускников масса возможностей. Самая понятная карьерная траектория - устроиться в реакторный или турбинный цех на атомную станцию, пройти обучение, сдать экзамены и через несколько лет получить лицензию на право управления энергоблоком. В дальнейшем опыт позволит работать на атомных электростанциях.

- Но уже первая ступень такой карьеры для девушек оказывается закрытой, поскольку на рабочие должности, например машиниста, их не готовы брать, - объяснила Мария Вольман. - Исключения редки. За десятки лет их столько же, сколько за год первокурсниц на этой специальности.

Девушки упорные - они все равно находят работу по специальности. На станции сопровождения и эксплуатации, в проектных и научных организациях. Мария Вольман поделилась вдохновляющим примером одной из выпускниц их вуза - Ульяны Петуховой.

- Два года назад после окончания вуза она устроилась на работу в Объединенный институт ядерных исследований, - сказала доцент кафедры атомных электростанций Ивановского государственного энергетического университета. - Ее должность - инженер по управлению технологическим оборудованием, а через некоторое время она может стать инженером по управлению реактором.

Таким образом, именно наука позволит осуществить, казалось бы, несбыточную для женщины мечту управлять ядерным реактором.

- Для образовательных организаций и профессиональных сообществ важно больше рассказывать о таких примерах и заниматься профориентацией: в любой сфере, даже такой неженской, как атомная отрасль, женщина может найти себя, - заключила эксперт. - И именно наука предоставляет ключ от закрытых дверей.

Поделиться
Фото: Владимир Аносов/РГ

Профессии из будущего уже сегодня приживаются в России

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Врачи ДВФУ заставили протез руки чувствовать

Фото: Владимир Аносов

В "Сириусе" молодые ученые представили технологии, которые можно потрогать

Фото: Образовательный центр Сириус

На конгрессе молодых ученых в Сочи подведут главные итоги Года науки и технологий

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В декабре начнется прием заявок на девятый конкурс мегагрантов

Фото: Getty Images

Интервью сопредседателей оргкомитета Года науки и технологий Андрея Фурсенко и Дмитрия Чернышенко