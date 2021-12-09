Больше 250 классов в кубанских школах ушли на карантин из-за COVID-19

На территории Краснодарского края вновь увеличилось количество школьных классов, которые отправили на карантин из-за коронавируса. По данным оперативного штаба региона, на 9 декабря на Кубани закрыты 255 классов в 126 школах в крупнейших городах и почти всех районах.

- В Краснодарском крае нет закрытых на карантин по COVID-19 детских садов и школ, но из-за подтвержденных случаев коронавируса закрыты также 140 групп в 60 детских садах и 12 групп в 9 колледжах и техникумах, - отметили в оперштабе.

По данным администрации Краснодарского края, за последние сутки в регионе подтвердили 677 случаев COVID-19., почти половина из них - жители Краснодара. 29 человек скончались, 106 находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе в школах были закрыты 257 классов, но к 6 декабря часть из них вышли на учебу.