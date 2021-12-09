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09.12.2021 13:25
Рубрика: Общество

Ростовчане попытались пройти в ТЦ по QR-кодам от утюгов и продуктов

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области зафиксированы случаи подмены электронных сертификатов о вакцинации от COVID-19 на QR-коды бытовых товаров и продуктов питания. Жители Дона пытаются пройти в торговые центры, кинотеатры и другие заведения с помощью кодов от стиральных машин, утюгов и охлажденной птицы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Об этом заявил на брифинге в правительстве Ростовской области глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице", - сказал главный санитарный врач.

По официальным данным в Ростовской области коронавирусная инфекция выявлена еще у 648 жителей региона. Всего COVID-19 в области болеют 26005 человек. С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончалось 9042 жителя региона.

Кстати

В Волгограде женщина стала фигуранткой уголовного дела за покупку и использование поддельного сертификата о вакцинации. 36-летней обладательнице фальшивого QR-кода грозит 80 тысяч рублей штрафа и до одного года лишения свободы.

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