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26.11.2021 14:55
Рубрика: Происшествия

В Волгограде впервые возбудили дело за покупку поддельного QR-кода

Текст: Николай Грищенко

В Волгограде местная жительница стала фигуранткой первого в регионе уголовного дела за покупку и использование поддельного сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции. 36-летней обладательнице фальшивого QR-кода грозит 80 тысяч рублей штрафа и до одного года лишения свободы.

Фото: iStock
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Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, молодая женщина приобрела документы в начале ноября. Проверка показала, что фигурантка не посещала медицинское учреждение, а указанный в сертификате препарат для вакцинации в тот период в поликлинике не применялся.

- Уголовное дело возбуждено по статье статье 327 УК РФ "Приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, - уточнили в ведомстве.

К слову, недавно сотрудники полиции задержали терапевта одной из поликлиник за торговлю подложными сертификатами о вакцинации против COVID-19. Врач реализовал 27 жителям города поддельных справок на сумму 171 тысяча рублей. Недобросовестный медицинский работник арестован до 15 января 2022 года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Пандемия коронавируса COVID-19

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