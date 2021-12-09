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Ученые предложили устранить дефицит белка с помощью водорослей и насекомых

09.12.2021 / 10:12

В рамках Конгресса молодых ученых, который в четверг продолжит свою работу в Парке науки и искусства в "Сириусе", эксперт рассказал корреспонденту "РГ", как в России можно устранить дефицит белка с помощью водорослей и насекомых.

Фото: Владимир Аносов
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Директор центра инноваций и инжиниринга Северо-Кавказского федерального университета Андрей Нагдалян приехал на мероприятие как победитель грантов президента России с фундаментальным проектом по изучению процессов биоконверсии биологически активных веществ системы "Микроводоросли - насекомые - сельскохозяйственные животные".

- Проект ставит амбициозные задачи - покрыть дефицит белка, - говорит Нагдалян. - Выяснилось, что количество водорослей, содержащих растительный белок, удваивается каждый час. Благодаря удобрениям и определенным температурам эту биомассу можно разводить. Для этого в Ставропольском крае открыты бассейны, где разводят не только водоросли, но и насекомых, которых, естественно, не будут есть, но их скармливают сельскохозяйственным животным, например свиньям, гораздо быстрее набирающим вес.

Кстати, кусочек растительного мира представлен и на площадке мероприятия. На вид - обычные медицинские пробирки с зелеными ростками под лампами.

- Агробиофотоника - дело настоящего и будущего, - рассказывает Адила Сагитова, специалист столичного Физического института академии наук имени Лебедева, занимающаяся лазерной физикой. - Мне очень интересно узнать об автоматизированной ферме.

Как подчеркнул министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, физика не теряет позиции с ХХ века, а биология набирает обороты в ХХI столетии.

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Фото: Владимир Аносов

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