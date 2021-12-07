На конгрессе молодых ученых в Сочи подведут главные итоги Года науки и технологий

В среду в Сочи, в Парке науки и искусства "Сириус", начинает работу Конгресс молодых ученых. Он соберет самых активных участников Года науки и технологий, назовет его достижения и подведет первые итоги.

Марафон в поддержку науки, которая подпитывается высшей школой и рождает новые технологии, стартовал с яркой и символической акции на льду Байкала: в феврале там презентовали новейшее оборудование для регистрации под толщей воды трудно уловимого нейтрино.

Репортаж оттуда стал заметной публикацией в новом "научном" разделе на сайте "Российской газеты". Общее число его просмотров к этому дню перевалило за 27 миллионов. Возраст пользователей: 18 - 65+. География проекта: Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Германия, Молдова, Израиль, Узбекистан, Киргизия, Латвия.

Примерно тогда же, ранней весной, официально зарегистрировали российскую цельновирионную вакцину "КовиВак", созданную в Центре Чумакова молодой командой разработчиков по надежной и проверенной технологии - на базе реального, инактивированного вируса. "Наш ход - классический" - так прокомментировал в "РГ" выбор и стратегию своего коллектива его руководитель, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

В начале июня на площадке Сибирского химкомбината в Томской области приступили к сооружению демонстрационного ядерно-энергетического комплекса нового поколения - с реактором БРЕСТ ОД-300 на быстрых нейтронах и двумя пристанционными модулями фабрикации, переработки и рефабрикации ядерного топлива. В таком виде этот проект призван оправдать свое громкое название "Прорыв" - доказать реализуемость замкнутого цикла (практически без отходов) в атомной энергетике и продемонстрировать хотя бы в миниатюре экономическую целесообразность такой стратегии.

Цифра: 27 миллионов просмотров набрал "Год науки и технологий", наш проект на сайте "РГ".

В июле с Байконура состоялась долгожданная отправка на орбиту модуля "Наука" для работы в составе российского сегмента МКС. После некоторых сбоев и треволнений многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) был успешно состыкован с Международной космической станцией.

Год науки и технологий дал главную надежду: умами станет прирастать Россия

Тем временем на земле, в ведущих российских университетах, готовят к открытию 120 новых молодежных лабораторий. А лучший изобретатель России, по версии ВОИР, кандидат биологических наук Рамазан Файзиев из Астрахани вместе с дипломом лауреата получил недавно сертификат на миллион рублей...

Золотые наши

За прошедший год открытия делали не только ученые. Наши школьники тоже открывали для себя мир и, что не менее важно, миру - себя. На международных школьных олимпиадах, которые проходили в разных странах, дистанционно и не очень, они всегда были в первых строчках. И если не все золото мира, то уж точно большую часть золота международных олимпиад они привезли домой.

Международная олимпиада школьников по астрономии и астрофизике: 8 золотых и 2 серебряные медали (абсолютный рекорд);

Международная олимпиада по физике: 5 из 5 возможных золотых медалей - забрала российская сборная;

Международная олимпиада школьников по информатике: 3 золотые и 1 серебряная медаль;

Международная олимпиада по химии: российская сборная - 4 человека - получила "золото";

Международная биологическая олимпиада: 2 золотые и 2 серебряные медали;

Международная математическая олимпиада: 5 золотых и 1 серебряная.

Подготовила Мария Агранович

Прямая речь

Артем Оганов, профессор РАН:

- Для меня любой год - фактически Год науки. Нет принципиальной разницы. Думаю, аналогичная ситуация для любого ученого, кто отдает ей всю жизнь. Объявление года на самом деле было важно для тех молодых людей, кто далек от науки, чтобы задумались о выборе своей профессии. Думаю, эти цели в определенной степени достигнуты.

Например, в просветительском многочасовом марафоне "Новое знание" участвовали очень авторитетные специалисты, его смотрели десятки миллионов людей.

Я сам выступал с лекцией о материаловедении. Кстати, в "Сириусе" тоже буду читать две лекции, участвовать в дискуссии. В то же время хотелось, чтобы помимо множества интересных мероприятий были еще конкретные дела, которые крайне важны для нашей науки. Конечно, давно перезрел вопрос о ее финансировании. С нынешним бюджетом сложно конкурировать с ведущими странами, где вложения в науку в несколько раз больше. Хотя принят новый закон об аспирантуре, тем не менее остается много вопросов.

Кроме того, так и не решена ситуация с зарплатами ученых, сохраняется большое неравенство. Практически есть несколько точек, где она высокая - в столицах, в Сколково и "Сириусе" и еще в нескольких точках. Вся остальная карта страны живет на низких зарплатах. Получается, человеку платят не за то, что он классный ученый, а за то, что оказался в нужном месте в нужное время.

Год науки крайне важен, полезен, но многие острейшие проблемы науки остаются. Нам нужен не просто год - век науки.

Подготовил Юрий Медведев

Компетентно

Сергей Макаров, декан факультета фотоники ИТМО, профессор

- Год науки и технологий был очень ярким. Как никогда СМИ проявили большой интерес к науке, число самой разной информации резко выросло.

Могу сказать, что только в нашу лабораторию несколько раз обращались с просьбой рассказать не только о самих исследованиях, но и о жизни ученого. И, судя по опросам, интерес к науке у общества заметно вырос.

Что касается команды нашей молодой лаборатории (средний возраст 27 лет), то для нас крайне важен в этом году был запуск программы "Приоритет-2030". Ведь университет выиграл грант в 994 миллиона рублей.

Важно, что в названии года вместе стоят наука и технологии.

Мы видим, что наука все больше востребована бизнесом, он начинает активно интересоваться нашими исследованиями, на глазах создаются новые механизмы взаимодействия.

Кстати, в этом году Сбер учредил премию в 20 миллионов, которая не имеет аналогов. В "Сириусе" буду участвовать в нескольких дискуссиях.

Подготовил Юрий Медведев