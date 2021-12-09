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09.12.2021 14:58
Рубрика: Происшествия

В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно

Текст: Николай Грищенко

В центральной части Астрахани на поверхности Волги появилось радужно-маслянистое пятно. Субстанция протянулась от улицы Адмиралтейская, 51 до памятника Петра I.

Фото: Gettyimages
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"Поступила информация о загрязнении акватории реки Волга (рукав "Городской") радужно - маслянистой пленкой протяженностью около двух километров", - говорится в официальном сообщении МЧС региона.

На месте ЧП работают экологи, которые пытаются определить происхождение пятна и степень опасности для флоры и фауны.

Отметим, что это уже второй случай загрязнения реки с начала месяца. 2 декабря примерно там же было обнаружено радужно-маслянистое пятно. В администрации морского порта Астрахани сообщили, что пленка не представляет опасности и "находится в процессе самоликвидации за счет течения воды и силы ветра".

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