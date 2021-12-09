В акватории Волги в Астрахани обнаружили нефтяное пятно

В центральной части Астрахани на поверхности Волги появилось радужно-маслянистое пятно. Субстанция протянулась от улицы Адмиралтейская, 51 до памятника Петра I.

"Поступила информация о загрязнении акватории реки Волга (рукав "Городской") радужно - маслянистой пленкой протяженностью около двух километров", - говорится в официальном сообщении МЧС региона.

На месте ЧП работают экологи, которые пытаются определить происхождение пятна и степень опасности для флоры и фауны.

Отметим, что это уже второй случай загрязнения реки с начала месяца. 2 декабря примерно там же было обнаружено радужно-маслянистое пятно. В администрации морского порта Астрахани сообщили, что пленка не представляет опасности и "находится в процессе самоликвидации за счет течения воды и силы ветра".