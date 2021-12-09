В Крыму два человека погибли в разбившейся иномарке

В Раздольненском районе Крыма, на автодороге Славянское - Евпатория, сегодня рано утром легковой автомобиль Opel Vectra вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате погибли два человека.

Машина от удара получила сильнейшие повреждения. Передняя часть автомобиля частично оторвана. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК, жертвами ДТП стали водитель и пассажир автомобиля. Чтобы извлечь их из искореженного салона, потребовалась помощь спасателей МЧС России.

- На месте ДТП работает наряд ГИБДД, - рассказали в МВД. - Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, аналогичная авария произошла в конце ноября на трассе Ялта - Алушта: тогда вылетевший на встречку Hyundai врезался в опору линии электропередачи. Погибли также водитель и пассажир.