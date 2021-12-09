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09.12.2021 13:00
Рубрика: Происшествия

В Крыму два человека погибли в разбившейся иномарке

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В Раздольненском районе Крыма, на автодороге Славянское - Евпатория, сегодня рано утром легковой автомобиль Opel Vectra вылетел за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате погибли два человека.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю
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Машина от удара получила сильнейшие повреждения. Передняя часть автомобиля частично оторвана. Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по РК, жертвами ДТП стали водитель и пассажир автомобиля. Чтобы извлечь их из искореженного салона, потребовалась помощь спасателей МЧС России.

- На месте ДТП работает наряд ГИБДД, - рассказали в МВД. - Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, аналогичная авария произошла в конце ноября на трассе Ялта - Алушта: тогда вылетевший на встречку Hyundai врезался в опору линии электропередачи. Погибли также водитель и пассажир.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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