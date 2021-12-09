Оперштаб порекомендовал свердловчанам отменить корпоративы

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских на заседании опершаба региона по борьбе с коронавирусом порекомендовал отменить новогодние корпоративы в организациях.

О рекомендации стало известно на брифинге, об этом рассказал заместитель губернатора Павел Креков в ответ на вопрос журналистов. Он отметил, что такой совет действовал и в прошлом году. О полном запрете на проведение массовых мероприятий у рабочих коллективов речи не идет.

В регионе уменьшается количество случаев заболевания коронавирусом. На этом фоне власти решили возобновить пропуск детей в торговые центры. Напомним, ранее дети могли попасть в ТЦ только с родителем - привитым или переболевшим. Сейчас это ограничение отменяется. Вместо этого будет ужесточение проверок масочного режима. По словам Павла Крекова, особенно дотошно будут проверять ношение масок в кинотеатрах, так как руководство площадок якобы обращалось в оперштаб за помощью в этом вопросе.

Между тем, за последние сутки в регионе зарегистрировано 669 случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших с начала пандемии - 185 443. Выписано 463 человека. Всего справились с болезнью 161 097 человека. 31 человек погиб. За все время жертвами коронавируса стали 8 724 уральца.