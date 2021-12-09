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09.12.2021 10:18
Рубрика: Общество

В Таджикистане нашли кости возрастом 2,5 млн лет и древнюю крепость

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Фото: Антон Кочнев/Предоставлено пресс-службой УрФУ Фото: Антон Кочнев/Предоставлено пресс-службой УрФУ
Фото: Антон Кочнев/Предоставлено пресс-службой УрФУ

В бассейне реки Кызылсу в Южном Таджикистане группа уральских ученых обнаружили кости животных раннего плейстоцена и археологические памятники.

Фото: iStock
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Так, исследовали урочища Лохути и Куруксай, где нашли останки древней гиены Pliocrocuta, Стеноновой лошади, бизона Шотензака, нескольких видов древних оленей и носорогов. Находки хронологически схожи с отложениями пещеры Таврида, им 2,2-2,5 миллиона лет. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета. По словам палеонтолога Дмитрия Гимранова, эти урочища изучали в 1960-1980 годы, а потом исследования прекратили. Ученые боялись, что геологическая динамика, сели и вода могли разрушить отложения. К радости специалистов слой казался открытым и доступным к изучению.

Большую часть находок передали в музей города Бальджувон. Реставрацией, исследованием и анализом образцов ученые займутся уже в следующем сезоне. Тогда же продолжатся исследования местности. В Екатеринбург привезли только зубы копытных.

Также ученые обнаружили могильник эпохи поздней бронзы Фархор, поселения эпохи ранней бронзы Саразм, крепость эллинистического времени Золи-Зард и средневековое поселение Мустаффотепе. Там были найдены останки домашних жертвенных животных, кухонные и хозяйственные остатки. Находки помогут представить животноводство древнего населения восточных районов Средней Азии.

В экспедиции приняли участие специалисты института экологии растений и животных УрО РАН, лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях Уральского федерального университета, института истории, археологии и этнографии им А. Дониша.

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