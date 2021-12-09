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09.12.2021 09:40
Рубрика: Общество

Россияне ждут от 2022 года повышения зарплаты и стабильности на работе

Текст: Нина Егоршева

В наступающем 2022 году россияне ждут от работы повышения зарплаты, стабильности и адекватного руководства. Такой вывод делают эксперты исследовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru. Причем повышение зарплаты принявшие участие в опросе граждане ставят даже важнее карьерного роста.

Фото: iStock
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Так, о финансовой прибавке к заработной плате мечтают 55% россиян. Еще 33% надеются обрести в работе стабильность, а 27% опрошенных надеются на адекватное руководство со стороны начальства. Карьерный рост в качестве своей "профессиональной" мечты в новом году указали 26% респондентов, для 19% важны новые и интересные вызовы и задачи на работе. Улучшения условий труда ждут 16% трудящихся, изменения системы мотивации - 15%.

Ранее россияне назвали топ худших подарков на Новый год. Чаще всего такими подарками становятся ненужные или неподходящие предметы гардероба. Меньше всего наши соотечественники хотят найти под новогодней елкой носки, футболки и халаты.

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