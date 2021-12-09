С Полонского взыщут долг в пользу коммунальщиков за 2 года

Таганский суд Москвы постановил взыскать в пользу управляющей компании "Сервис" с бизнесмена Сергея Полонского долг за неуплату платежей за 12 машиномест на сумму более 700 тысяч рублей.

"С Полонского Сергея Юрьевича в пользу ООО "Сервис" взыскана задолженность по оплате за содержание нежилых помещений за период с мая 2019 года по март 2021 года. А также пени в общем размере 712 771 рубль плюс расходы по уплате госпошлины в размере 10 327 рублей", - рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, Сергей Полонский до кризиса 2008 года был одним из богатейших бизнесменов России. Летом 2017 года Полонского приговорили к 5 годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей. Но он был сразу же освобожден в зале суда - из-за истечения срока давности.