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09.12.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

СК РФ завершил громкое уголовное дело бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова

Текст: Наталья Козлова
Громкое уголовное дело бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова завершено в Следственном комитете РФ. Кроме Коршунова в деле фигурируют еще один чиновник тюремного ведомства - врио директора ФУП СУ-23 Валерий Каклюгин и бенефициар ООО "Юнистрой" Андрей Угланов. У всех обвинение одно - коррупция в особо крупном размере в купе с "мошенничеством и легализацией похищенных денежных средств".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

По мнению СК, в 2015-2017 годах Коршунов дал подчиненным сотрудникам указания - обеспечить направление бюджетных денег, выделенных на строительство следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации. Руководили этими фирмами его нынешние коллеги по уголовному делу. Они часть полученных денег - 94,6 млн рублей - обналичили и распорядились ими, не закончив строительные работы.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга/ТАСС
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Сейчас все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В отношении еще одного соучастника преступления - генерального директора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа уголовное дело выделено в отдельное производство, потому как женщина заключила досудебное соглашение. Оно в сентябре направлено в суд.

Для обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволяет покрыть причиненный бюджету государства ущерб.

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы уже приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК). Новое дело может увеличить срок.

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