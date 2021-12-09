СК РФ завершил громкое уголовное дело бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова

Громкое уголовное дело бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова завершено в Следственном комитете РФ. Кроме Коршунова в деле фигурируют еще один чиновник тюремного ведомства - врио директора ФУП СУ-23 Валерий Каклюгин и бенефициар ООО "Юнистрой" Андрей Угланов. У всех обвинение одно - коррупция в особо крупном размере в купе с "мошенничеством и легализацией похищенных денежных средств".

По мнению СК, в 2015-2017 годах Коршунов дал подчиненным сотрудникам указания - обеспечить направление бюджетных денег, выделенных на строительство следственного изолятора в Симферополе, в подконтрольные ему подрядные организации. Руководили этими фирмами его нынешние коллеги по уголовному делу. Они часть полученных денег - 94,6 млн рублей - обналичили и распорядились ими, не закончив строительные работы.

Сейчас все фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. В отношении еще одного соучастника преступления - генерального директора ООО "Юнистрой" Майи Гагуа уголовное дело выделено в отдельное производство, потому как женщина заключила досудебное соглашение. Оно в сентябре направлено в суд.

Для обеспечения гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемых, стоимость которого позволяет покрыть причиненный бюджету государства ущерб.

Напомним, что Замоскворецкий суд Москвы уже приговорил бывшего заместителя директора ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии по уголовному делу о растрате (ст. 160 УК). Новое дело может увеличить срок.