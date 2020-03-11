Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

Экс-чиновнику также запрещено в течение шести лет занимать должности в органах власти. При этом Коршунова не стали штрафовать, и с него сняли обвинение в получении взятки.
Согласно материалам уголовного дела, бюджетные миллионы Коршунов похитил в 2015-2016 годы, когда тюремное ведомство заключало контракты с одной из коммерческих организаций на поставку ФСИН автомобильного топлива и сахарного песка. Их стоимость была многократно завышена.
Как позже установило следствие, компания-поставщик была подконтрольна Марине Дюковой - хорошей знакомой Коршунова и начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой. Она получила от Дюковой две взятки: 1,5 млн рублей за содействие при заключении контрактов и еще 2 млн рублей в виде освобождения от обязанности уплаты долга - за общее покровительство.
Алексееву осудили, она приговорена к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 3 млн рублей. Ей также запрещено в течение 6 лет занимать должности в органах власти. Еще один фигурант этого дела, бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов за пособничество растрате получил пять лет колонии. Марина Дюкова, признавшая свою вину, в 2018-м была осуждена на два с половиной года за пособничество растрате 43 млн рублей. В прошлом году ее освободили условно-досрочно.
Что же касается Коршунова, то для него это был уже второй приговор. В 2019-м бывший заместитель директора ФСИН получил семь лет колонии за мошенничество. Тогда же на него суд наложил штраф в 900 тыс. рублей за хищение более 263 млн рублей, выделенных на поставку тюремному ведомству обуви. Однако первый приговор в силу не еще вступил - его обжаловали адвокаты Коршунова, а в апелляционной инстанции материалы пока не рассмотрели.
Надо иметь в виду, что в отношении незаконной деятельности Коршунова расследование продолжается. Ему также инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе. Однако обвинение по этому эпизоду экс-чиновнику еще не предъявили.