Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 9 годам колонии

В среду Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 9 годам колонии общего режима бывшего заместителя главы Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова. Гособвинение просило для него 12 лет лишения свободы. Но суд дал меньший срок за два эпизода растраты в общей сложности 157 млн казенных рублей.

Экс-чиновнику также запрещено в течение шести лет занимать должности в органах власти. При этом Коршунова не стали штрафовать, и с него сняли обвинение в получении взятки.

Согласно материалам уголовного дела, бюджетные миллионы Коршунов похитил в 2015-2016 годы, когда тюремное ведомство заключало контракты с одной из коммерческих организаций на поставку ФСИН автомобильного топлива и сахарного песка. Их стоимость была многократно завышена.

Как позже установило следствие, компания-поставщик была подконтрольна Марине Дюковой - хорошей знакомой Коршунова и начальника финансово-экономического управления ФСИН Светланы Алексеевой. Она получила от Дюковой две взятки: 1,5 млн рублей за содействие при заключении контрактов и еще 2 млн рублей в виде освобождения от обязанности уплаты долга - за общее покровительство.

Алексееву осудили, она приговорена к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 3 млн рублей. Ей также запрещено в течение 6 лет занимать должности в органах власти. Еще один фигурант этого дела, бывший начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов за пособничество растрате получил пять лет колонии. Марина Дюкова, признавшая свою вину, в 2018-м была осуждена на два с половиной года за пособничество растрате 43 млн рублей. В прошлом году ее освободили условно-досрочно.

Что же касается Коршунова, то для него это был уже второй приговор. В 2019-м бывший заместитель директора ФСИН получил семь лет колонии за мошенничество. Тогда же на него суд наложил штраф в 900 тыс. рублей за хищение более 263 млн рублей, выделенных на поставку тюремному ведомству обуви. Однако первый приговор в силу не еще вступил - его обжаловали адвокаты Коршунова, а в апелляционной инстанции материалы пока не рассмотрели.

Надо иметь в виду, что в отношении незаконной деятельности Коршунова расследование продолжается. Ему также инкриминируют злоупотребление полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе. Однако обвинение по этому эпизоду экс-чиновнику еще не предъявили.