Против замдиректора ФСИН Олега Коршунова возбуждены еще два дела

Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова и двоих его соучастников. Об этом в четверг сообщили в Следственном комитете России, чьи сотрудники ведут расследование.

В СК пояснили, что чиновнику вменяется хищение средств федерального бюджета. По версии следствия, замглавы ФСИН Коршунов, а также его подельники Виталий Морусов и Смбат Арутюнян совершили два эпизода преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ "мошенничество". Сумма ущерба, нанесенная их действиями, по предварительным подсчетам составила около 90 млн рублей.

Новые дела были возбуждены 30 января. Следователи выяснили, что Коршунов организовал мошенническую схему по хищению бюджетных средств, выделенных на поставку обуви для заключенных.

В СК рассказали, что, как удалось установить, замглавы ФСИН Коршунов из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с гендиректором ООО "ТПК ДАЦЕ Групп" Арутюняном. Вместе они разработали мошенническую схему по замене материалов для производства обуви для заключенных на более дешевые, не предусмотренные техническими условиями госконтракта.

"Коршунов для этого поручил организовать силами содержащихся в исправительных колониях осужденных изготовление обуви из сырья и материалов ненадлежащего качества, предоставленных фирмой Арутюняна, вводя их в заблуждение относительно того, что производство якобы будет осуществляться ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России. Затем Коршунов обеспечил направление начальникам территориальных органов ФСИН письма с требованием заключить госконтракт на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы с указанным ФГУП, которым руководил его соучастник Морусов", - рассказали в Следственном комитете.

При этом Морусов, по данным следствия, заведомо знал, что обувная продукция во ФГУП производиться не будет. Но это не помешало ему подписать от имени унитарного предприятия с УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю госконтракты о поставке местным колониям вещевого имущества собственного производства. Хотя исполнять контракты, уверены следователи, изначально подозреваемые не собирались.

"Будучи введенными в заблуждение о цене, качестве и характеристиках поставленного товара, сотрудники УФСИН России по Липецкой области и Пермскому краю во исполнение заключенных госконтрактов перечислили ФГУПу денежные средства в общей сумме более 90 млн рублей. В последующем Морусов под видом оплаты за материалы и аренду оборудования по ранее заключенным с подконтрольными Арутюняну коммерческими организациями договорам перечислил указанные средства на расчетные счета этих фирм. Таким образом, противоправно и безвозмездно получив указанные денежные средства, соучастники распорядились ими по собственному усмотрению", - отметили в СК России.

Напомним, замдиректора ФСИН Олег Коршунов, отвечавший в тюремном ведомстве за финансы и материально-техническое обеспечение, был задержан 13 сентября прошлого года. По своей должности он возглавлял контрактную службу ФСИН, обеспечивающую закупку товаров для ведомственных нужд.

Ранее следователи уже предъявили Коршунову обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам (часть 4 статьи 160 УК РФ). По данному делу под стражей также находятся сотрудник ФСИН Алексей Данилов, замначальника финансово-экономического управления тюремного ведомства Светлана Алексеева и предпринимательница Марина Дюкова. Все они обвиняются в пособничестве хищению.