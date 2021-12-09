Страховщики назвали марки, владельцы которых чаще приобретают каско

Больше всего в третьем квартале этого года заключали договоры каско на автомобили Kia, Lada и Toyota. Это при том, что спрос на эти марки несколько иной. Такой вывод можно сделать из анализа рынка каско, который провел Всероссийский союз страховщиков.

Согласно этому анализу, в общем спросе на новые автомобили Lada занимает первое место с 12,2%. Что, в общем-то, неудивительно. Второе место с ничтожным отрывом занимает Renault - 12,1%. На третьем месте Kia с 9,1 %. Почти вплотную за ней с 9% идет Hyundai. И только на 5 месте появляется Toyota с 6,9%.

Однако в страховании каско картина выглядит иначе. Больше всего было застраховано Kia - 13,7 процента. На втором месте Lada с 13%. Да, автомобили Lada тоже страхуют. Третье досталось Toyota с 10,1%. На четвертой позиции закрепился Renault с 7,3 %. Замыкает пятерку Hyundai с 6,4%. На прорыв на первое место Kia по всей видимости повлияло два фактора. Их часто берут в кредит, а там страхование каско обязательно. К тому же эта марка лидер по угонам.

Toyota также один из лидеров по угонам. Поэтому она на третьем месте. Если бы не массовые продажи Lada, то была бы на втором. По всей видимости, именно лидерство по продажам Lada выдвинуло эту марку на вторую строчку. А Renault, несмотря на массовый спрос - почти такой же, как у Lada, видимо реже брали в кредит. И, надо сказать, это не самая угоняемая марка. Странно, что Hyundai только на пятом месте. По угоняемости он почти на равных с Kia.

Любопытно, что в общем количестве выплат угоны занимают лишь четвертую строчку. Первое место - это ДТП. На них приходится 80% выплат. Кстати, частота аварий в каско составила 20 процентов. То есть каждый пятый застрахованный по каско обращается по страховому случаю. Для сравнения в ОСАГО частотность составляет 4,5 процента. Впрочем, надо учитывать, что по ОСАГО застрахован 41 миллион автовладельцев, а по каско - лишь 4,1 миллиона.

Второе место по выплатам занимаю "иные" риски. В них входит падение деревьев и сосулек на автомобили, а также случаи, когда машину погрызут крысы. На такие случаи приходится 12% всех выплат. А на третьем месте - противоправные действия третьих лиц. На эти случаи приходится от 5 до 7% выплат.

Самые большие выплаты приходятся на пожары - в среднем 1,3 миллиона рублей. Значительно дешевле обходятся угоны - в среднем по 600 тысяч рублей. Средняя выплата по ДТП - 120 тысяч рублей.