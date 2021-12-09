Суд признал законным решение о сроке запрета въезда в РФ Мирзализаде

Мосгорсуд признал законным решение в отношении стендап-комика Идрака Мирзализаде, которым МВД обязано установить разумный срок запрета его пребывания в России.

Ранее аналогичное решение вынес Замоскворецкий суд Москвы, обязав МВД указать разумный запрет вместо пожизненного. При этом защита юмориста в своей жалобе просила Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД.

Напомним, ранее полицейские приняли решение о нежелательности пребывания в России гражданина Беларуси Идрака Кахин оглы Мирзализаде. В одном из публичных выступлений стендапер допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к русским. За это же Таганский суд Москвы 9 августа признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ "возбуждение ненависти либо вражды". Комику было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Сам Мирзализаде во время заседания суда заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли его шутку".

В одном из своих выступлений он объяснял, что фрагмент "вырван из контекста" юмористического шоу, а его монолог, напротив, высмеивал ксенофобию. Во время рассмотрения дела в суде комик Мирзализаде извинился перед людьми, которых могла обидеть его шутка, но не признал вину в разжигании межнациональной вражды.