МВД поручено определить срок "нежелательности пребывания в РФ" Мирзализаде

Решение МВД России об установлении стендап-комику Идраку Мирзализаде пожизненного запрета на въезд в Россию признано незаконным. "Суд признал незаконным решение МВД от 27 августа 2021 года в части ограничения въезда в Россию", - сообщил пресс-секретарь Замоскворецкого районного суда Москвы.

Таким образом, иск Мирзализаде был удовлетворен, но только частично. В той части, где говорилось про "пожизненно". "Суд обязал МВД установить разумный срок нежелательности пребывания Идрака Мирзализаде в РФ", - пояснил представитель Замоскворецкого суда.

В середине сентября "РГ" сообщала, что распоряжение МВД России о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде приостановлено до вступления судебного решения в законную силу.

Напомним, ранее полицейские приняли решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Пояснялось, что в одном из публичных выступлений юморист допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. За это же Таганский суд Москвы 9 августа признал комика виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ "возбуждение ненависти либо вражды". Комику было назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Сам Мирзализаде во время заседания суда заявил, что раскаивается перед людьми, которые "неправильно поняли его шутку".