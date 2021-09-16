Комика Мирзализаде не станут выдворять до судебного заседания

Распоряжение МВД России о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде приостановлено до вступления судебного решения в законную силу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе московских судов. Причем решение было принято еще 7 сентября, его вынес Замоскворецкий районный суд Москвы. Юридически это решение звучит как "определение о принятии мер предварительной защиты в отношении Мирзализаде Идрака путем приостановления действия распоряжения МВД России о нежелательности пребывания в РФ".

По словам адвоката комика Сергея Бадамшина, Замоскворецкий суд проведет слушания по иску Мирзализаде к МВД с требованием отменить решение о пожизненном запрете для него на въезд в Россию 5 октября.

Напомним, ранее МВД России приняло решение о нежелательности пребывания в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде с формулировкой "пожизненно". В полиции пояснили, что в одном из публичных выступлений юморист допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности. За это же Таганский суд Москвы 9 августа признал комика виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ "возбуждение ненависти либо вражды" и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста. Мирзализаде получил вид на жительство в России в марте 2021 года.