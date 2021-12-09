Три признака, которые говорят, что автомобиль пора продавать

Каждый автомобилист понимает, что рано или поздно ему придется продавать свою машину. Но как понять, когда это лучше сделать?

Можно выделить следующие признаки. Самый главный - это ухудшение технического состояния. Если автомобиль стал постоянно съедать ваши сбережения - пора от него избавляться.

Второй момент - это появление ржавчины в тех местах кузова, про которые вы точно знаете, что там не было повреждения. Ну и третий признак - когда у владельца машины изменились потребности. Например, он стал многодетным отцом, и теперь все семейство просто не помещается в нынешний автомобиль.

А вот автомобильный эксперт Егор Васильев считает, что задуматься о смене машины можно уже после окончания гарантии.

"Первый и самый главный - закончилась гарантия. А это значит, что серьезные поломки уже целиком и полностью ложатся на владельца.

Вторая причина: рост общего количества мелких поломок стремительно увеличился. Как правило, за ними последуют и более серьезные.

И, конечно, стоит задуматься о продаже автомобиля, если он перестал доставлять вам радость и приносит исключительно негативные эмоции", - рассказал специалист "Российской газете".