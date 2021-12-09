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09.12.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Три признака, которые говорят, что автомобиль пора продавать

Текст: Юрий Зубко
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Каждый автомобилист понимает, что рано или поздно ему придется продавать свою машину. Но как понять, когда это лучше сделать?

Фото: Пресс-служба Skoda
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Можно выделить следующие признаки. Самый главный - это ухудшение технического состояния. Если автомобиль стал постоянно съедать ваши сбережения - пора от него избавляться.

Второй момент - это появление ржавчины в тех местах кузова, про которые вы точно знаете, что там не было повреждения. Ну и третий признак - когда у владельца машины изменились потребности. Например, он стал многодетным отцом, и теперь все семейство просто не помещается в нынешний автомобиль.

А вот автомобильный эксперт Егор Васильев считает, что задуматься о смене машины можно уже после окончания гарантии.

"Первый и самый главный - закончилась гарантия. А это значит, что серьезные поломки уже целиком и полностью ложатся на владельца.

Вторая причина: рост общего количества мелких поломок стремительно увеличился. Как правило, за ними последуют и более серьезные.

И, конечно, стоит задуматься о продаже автомобиля, если он перестал доставлять вам радость и приносит исключительно негативные эмоции", - рассказал специалист "Российской газете".