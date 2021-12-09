В Австрии решили ввести штраф 3600 евро за отказ от вакцинации

Для тех, кто не сделает прививку от коронавируса, правительство Австрии готовится ввести штрафы с февраля 2022 года, когда вакцинация должна стать обязательной. Об этом сообщает Spiegel online. Соответствующий законопроект был представлен в Вене.

Размер штрафов для антипрививочников составить 3600 евро, сообщила министр Конституции Каролине Эдштадлер. "Облегченный тариф" - 600 евро. В случае, если гражданин проявит "сознательное раскаяние", обвинение снимут. "Если будут представлены доказательства (вакцинации - прим.ред), процедура будет прекращена досрочно", - пояснил глава минздрава Вольфганг Мюкштайн.

За обязательную вакцинацию с февраля проголосовали четыре из пяти парламентский партий. При этом от нее освободят четыре группы населения: детей до 14 лет, беременных женщин, переболевших ковидом в течение 180 дней, граждан с медотводом. Сейчас в Австрии остается миллион непривитых (из 9 миллионов жителей). Правительство собирается проводить проверки и разбирательства каждые три месяца: регистр прививок будет сравниваться с регистром населения. "Мы посылаем четкий политический сигнал о том, что вакцинация - это гражданский долг", - заявили в либеральной партии Neos.