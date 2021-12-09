В Call of Duty: Warzone вышло самое крупное обновление в ее истории

Компания Activision сообщила о выходе крупнейшего апдейта игры Call of Duty: Warzone.
Издатель позиционирует его чуть ли ни как новую игру, по крайней мере, теперь к названию прибавлена приставка - Pacific.
Основное нововведение - свежая карта Caldera - это огромный тропический остров, на котором игрокам предстоит сражаться друг с другом.
С обновлением стартует первый сезон не только в Warzone Pacific, но и в Vanguard с интеграцией контента: "Все игроки Warzone смогут получить доступ ко всему, что Vanguard принесет в арсенал и казармы".
Также представлена RICOCHET Anti-Cheat - система, которая, по заверению разработчиков, будет вычислять и нещадно банить злостных читеров.
Для всех пользователей серверы откроются 9 декабря в 20:00 по московскому времени.