В Call of Duty: Warzone вышло самое крупное обновление в ее истории

Компания Activision сообщила о выходе крупнейшего апдейта игры Call of Duty: Warzone.

Издатель позиционирует его чуть ли ни как новую игру, по крайней мере, теперь к названию прибавлена приставка - Pacific.

Основное нововведение - свежая карта Caldera - это огромный тропический остров, на котором игрокам предстоит сражаться друг с другом.

Фото: Activision

С обновлением стартует первый сезон не только в Warzone Pacific, но и в Vanguard с интеграцией контента: "Все игроки Warzone смогут получить доступ ко всему, что Vanguard принесет в арсенал и казармы".

Также представлена RICOCHET Anti-Cheat - система, которая, по заверению разработчиков, будет вычислять и нещадно банить злостных читеров.

Для всех пользователей серверы откроются 9 декабря в 20:00 по московскому времени.