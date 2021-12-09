В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair

"Информационным вбросом" охарактеризовал глава департамента по авиации отраслевого министерства Беларуси Артем Сикорский материал в издании New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки 23 мая самолета Ryanair в Минске, информирует БЕЛТА.

Речь идет о публикации в американской газете, в которой со ссылкой на источники в ЕС утверждалось, что покинувший РБ бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу, где и представил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке.

По данным издания, ситуацией во время весенних событий в диспетчерской вышке аэродрома руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке.

"Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом", - говорится в сообщении агентства.