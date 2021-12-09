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09.12.2021 13:34
Рубрика: В мире

В Минске назвали вбросом материал NYT о посадке самолета Ryanair

Текст: Юрий Сизов

"Информационным вбросом" охарактеризовал глава департамента по авиации отраслевого министерства Беларуси Артем Сикорский материал в издании New York Times, в котором опубликованы слова диспетчера, якобы работавшего во время экстренной посадки 23 мая самолета Ryanair в Минске, информирует БЕЛТА.

Фото: Пресс-служба президента Беларуси
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Речь идет о публикации в американской газете, в которой со ссылкой на источники в ЕС утверждалось, что покинувший РБ бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу, где и представил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке.

По данным издания, ситуацией во время весенних событий в диспетчерской вышке аэродрома руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке.

"Директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский назвал материал New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске информационным вбросом", - говорится в сообщении агентства.

В мире экс-СССР Беларусь Инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

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