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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
04.06.2021 18:44
Текст: Андрей Васильев

МИД: Реакция ЕС на посадку борта Ryanair - политическое давление на Минск

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что реакция Евросоюза в адрес Беларуси из-за инцидента с Ryanair является способом политического давления на Минск.

В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова пояснила: факт того, что международное сообщество открестилось от возможности сделать все, чтобы, исходя из здравого смысла, поэтапно, постепенно, собрав материалы, рассмотрев их с помощью экспертов и соответствующих международных организаций, и только после этого сделать вывод - "соответствует общему посылу западного сообщества относительно Минска и их политики в целом на белорусском направлении последнего времени". Это оказание максимального давления, "используя любые инструменты для достижения собственных западных политических целей".

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС
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Среди таких методов Запад традиционно практикует вмешательство во внутренние дела, политическое давление, любую возможность для проведения агрессивной риторики, которая переходит в информационную агрессию. По словам Захаровой, в данном случае речь идет о международно-правовой составляющей расследования подобных инцидентов, а не о какой-то этической стороне дела, добавив, что Беларусь готова, в том числе и к приезду иностранных международных экспертов.

"Мы исходим из того, что все-таки не должно быть ситуации, когда международное сообщество забывает о существующих нормах, правилах", - заключила официальный представитель МИД РФ, отметив то, как просто западные политики оперируют не относящимися к политической деятельности сферами, в частности, полетами гражданской авиации. По словам Захаровой, необходимо дождаться решений и окончательных заявлений по данному вопросу.

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