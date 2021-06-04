МИД: Реакция ЕС на посадку борта Ryanair - политическое давление на Минск

В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова пояснила: факт того, что международное сообщество открестилось от возможности сделать все, чтобы, исходя из здравого смысла, поэтапно, постепенно, собрав материалы, рассмотрев их с помощью экспертов и соответствующих международных организаций, и только после этого сделать вывод - "соответствует общему посылу западного сообщества относительно Минска и их политики в целом на белорусском направлении последнего времени". Это оказание максимального давления, "используя любые инструменты для достижения собственных западных политических целей".
Среди таких методов Запад традиционно практикует вмешательство во внутренние дела, политическое давление, любую возможность для проведения агрессивной риторики, которая переходит в информационную агрессию. По словам Захаровой, в данном случае речь идет о международно-правовой составляющей расследования подобных инцидентов, а не о какой-то этической стороне дела, добавив, что Беларусь готова, в том числе и к приезду иностранных международных экспертов.
"Мы исходим из того, что все-таки не должно быть ситуации, когда международное сообщество забывает о существующих нормах, правилах", - заключила официальный представитель МИД РФ, отметив то, как просто западные политики оперируют не относящимися к политической деятельности сферами, в частности, полетами гражданской авиации. По словам Захаровой, необходимо дождаться решений и окончательных заявлений по данному вопросу.
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