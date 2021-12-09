В Совфеде оценили слова посла Украины в ФРГ о "холодном душе" для России

Ранее Мельник заявил, что в Киеве ждут "мощного голоса из Берлина", чтобы обеспечить Москве холодный душ из-за "подготовки к войне".

Российский сенатор напомнил, что украинский дипломат постоянно подталкивает Европу к войне с Россией либо оскорбляет европейцев в связи с недостаточно жестким отношением к Москве. "Поэтому я думаю, что, пока у Украины будет такой посол в Берлине, серьезного продвижения в отношениях между Украиной и Германией быть не может. Он не созидатель - он разрушитель, поэтому это, кстати, его не украшает", - сказал Джабаров RT.