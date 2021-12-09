В Совфеде прокомментировали слова сенатора США о ядерном ударе против РФ

Слова американских политиков зачастую не соответствуют реальности, а высказывания сенатора Роджера Уикера вызывают возмущение, считает член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил о возможном применении ядерного оружия против России из-за сообщений о якобы эскалации у границы Украины. Посольство России в США назвало безответственными его слова.

"Американские политики постоянно говорят какие-то абсолютно не соответствующие реальности вещи, и они особо не задумываются над своими словами. Даже люди, которые облечены большой властью. Сенатор - это человек, который должен быть примером, человек, на которого в значительной степени ориентируется американское общество", - прокомментировал Цеков RT высказывание коллеги из США.

По его оценке, Уикер говорит "просто возмутительные вещи". "Причем предполагает, что США могут начать ядерную войну из-за каких-то "проблем" на границе с Украиной. Хотя он не знает детально об этих "проблемах", даже не понимает, что их на самом деле нет, что всё это надуманно, что эта ситуация накручена и гипертрофирована, причем делают это в значительной степени представители американских и европейских СМИ", - подчеркнул законодатель.

Цеков считает, что было бы правильно, если бы американское сообщество осудило само высказывание Уикера.