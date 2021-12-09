Владимир Путин поздравил россиян с Днем Героев Отечества

Девятого декабря в России чествуют Героев Отечества. Памятная дата была установлена в 2007 году. С праздником россиян поздравил глава государства Владимир Путин.

В своем обращении он подчеркнул, что важно не забывать о подвигах и предков, и современников. "Героизм тех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине, их доблесть и мужество отражают волю и характер нашего народа", - добавил президент РФ.

По словам Путина, какой бы жестокой, беспощадной ни была угроза, защитники Отечества всегда проявляли исключительную отвагу. "Так было и в сражениях 1812 года, и на фронтах Первой мировой, и в годы Великой Отечественной войны, - напомнил российский лидер. - Мы гордимся теми, кто, невзирая на риск, спасает других".