Военный пилот Максим Кабаков спас не только людей, но и самолет

9 декабря 2021 года командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков теперь может считать вторым днем рождения. А вместе с ним два члена его экипажа и десять десантников, которые в четверг оказались на борту военно-транспортного самолета, поднявшегося в небо с аэродрома Кресты в Псковской области.

Ничто не предвещало беды. В авиагарнизоне шли плановые полеты, предусматривающие выброску с парашютом военнослужащих ВДВ. Именно такое задание получил экипаж Кабакова. Как дальше развивались события, рассказали в Минобороны РФ.

"После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость", - сообщили в ведомстве. Времени думать, попытаться что-то сделать с силовой установкой не оставалось. Земля - вот она, под "брюхом" транспортника. До столкновения с ней секунды, а рядом - товарищи, за спиной - десантники.

И Кабаков принял решение. Он доложил руководителю полетами о нештатной ситуации и готовности пойти на вынужденную. То есть попытаться сесть на какую-нибудь подходящую площадку за взлетно-посадочной полосой. Земля дала "добро".

Опытные летчики потом скажут: шанс так посадить транспортник без тяги да еще на столь малой высоте, чтобы он не развалился при ударе о землю, чтобы не загорелись и не рванули полные топливом баки, был минимальным. Но старший лейтенант его не упустил. Кабаков фактически на бреющем опустил самолет на землю и до последнего выравнивал его, не давая завалиться на крыло. И потом, уже после посадки, еще несколько секунд не верил, что ему это удалось. Что и он сам, и все на борту живы и невредимы.

А быстро подъехавшие к самолету сослуживцы поразились состоянию транспортника. Он не просто приземлился вне аэродрома, но и не получил видимых повреждений. В Минобороны сказали, что после технического осмотра и обслуживания самолет продолжит службу в небе.

Об инциденте на аэродроме Кресты, разумеется, тут же доложили по команде. Известие дошло и до главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. По информации из Минобороны РФ, тот решил за проявленное мужество представить старшего лейтенанта Максима Кабакова к награде.