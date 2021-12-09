Врач назвал ошибки, которые россияне совершают при покупке лекарств

Врач-эндокринолог Виктор Жиляев рассказал о двух самых распространенных ошибках, которые россияне рискуют совершить при походе в аптеку за лекарствами.

Первая и самая опасная ошибка, по его словам, заключается в попытках заменить походом в аптеку обращение к врачу. "В аптеке никогда не знают полную историю заболевания человека и могут не знать о сопутствующих болезнях. Естественно, в таких условиях пациенту могут порекомендовать какой-то препарат, который не подойдет или даже навредит. Например, при нарушении работы печени и почек некоторые лекарства отпадают, а в аптеке этого могут не знать", - сообщил Жиляев в интервью радио Sputnik.

Второй ошибкой медик назвал попытку пациента без консультации с врачом изменить дозировку лекарственного препарата. Чаще всего это случается, если в аптеке нет препарата с нужной дозировкой, уточнил Виктор Жиляев, добавив, что в таких случаях лечение будет неэффективным.

Ранее в Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно. Соответствующее обращение с предложением поправок в законодательство было направлено в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко. Сейчас порядок отпуска лекарственных средств в аптеках также допускает нарушение вторичной (потребительской) упаковки в случае, если количество указанного в рецепте препарата или при отпуске безрецептурных лекарств меньше содержащегося в целой потребительской упаковке. Однако этот вопрос остается исключительно на усмотрение аптеки.