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09.12.2021 06:59
Рубрика: Общество

Врач объяснила, от какого напитка по утрам быстро растет живот

Текст: Оксана Грибанова

Кандидат медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова объяснила, как привычный кофе по утрам незаметно провоцирует набор лишнего веса. Если пить всю неделю по две кружки кофе каждый день - получится более двух тысяч лишних калорий, предупредила врач.

Фото: iStock
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"Есть подсчеты, что два сложносочиненных (с молоком и сиропчиком) кофейных напитка в день в неделю могут добавить две тысячи лишних калорий, а то и больше", - отметила Павлова в своем телеграм-канале, добавив, что "американо и эспрессо содержат практически ноль калорий", а уже чашка капучино с нежирным молоком и без сахара дает все 50.

Она уточнила, что один килограмм лишнего веса в человеке - это примерно 7700 ккал. "То есть месяц-два ежедневных походов в кофейню (и это еще без круассанов!) непременно лягут вам вокруг талии неприятным валиком", - предупредила врач.

В связи с чем специалист посоветовала не класть в кофе сахар, сиропы, мед, какой-либо алкоголь и коровье молоко (последнее лучше заменить растительным молоком - кокосовым, овсяным, соевым).

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков посоветовал класть в кофе вместо сахара корицу. "Я добавляю в капучино. Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам", - отметил он.

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