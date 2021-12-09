ВС: Работодателя надо штрафовать за отказ заменить банк для зарплаты

Пленум Верховного суда России намерен разъяснить, что работодателя необходимо штрафовать за отказ сотруднику в просьбе выплачивать зарплату через другой банк. Соответствующие правовые позиции заложены в проекте постановления, который был рассмотрен на заседании пленума. В документе в целом детально объясняются нюансы привлечения работодателей к ответственности за нарушение трудовых прав сотрудников.

"Интересное разъяснение касается отказа работодателя заменить кредитную организацию, на счет в которой переводится заработная плата сотрудникам. Данное действие, по мнению Верховного Суда РФ, также должно квалифицироваться по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ", - прокомментировал заведующий бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов.

Статья 5.27 КоАП в целом наказывает за "Нарушение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового законодательства". По данным Судебного департамента при Верховном суде России, по ней за 6 месяцев этого года только судами было привлечено к ответственности 1067 работодателей: юридических и должностных лиц. Однако по некоторым пунктам этой статьи работодателя могут привлекать к ответственности и должностные лица надзорных органов. Штраф по части 6 статьи 5.27 составляет для должностного лица от 10 до 20 тысяч рублей, для юридического лица - от 30 до 50 тысяч рублей.

"Данное постановление имеет большое значение для правоприменительной практики, так как разрешает большое количество спорных вопросов, что повлечет формирование единого подхода к рассмотрению данной категории дел", - подчеркивает адвокат.

Также, как обращает внимание ТАСС, работодатель несет ответственность за график отпусков и порядок командировок. Несоблюдение сроков составления графика отпусков, нарушения порядка направления работников в служебные командировки влечет административную ответственность работодателя.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что, как поясняет пленум, работодатель не обязан указывать в трудовом договоре дату выплаты зарплаты. Однако это не освобождает работодателя от ответственности за задержки в выплатах. Дата же может быть установлена другими документами.

После обсуждения проект был отправлен на доработку.