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Вышел новый трейлер спин-оффа "Мандалорца" про Бобу Фетта

Новости
    09.12.2021, 09:54
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Star Wars Фото: youtube.com/ Star Wars
Фото: youtube.com/ Star Wars

Легко представить, как сейчас радугами рассупонило сотни миллионов поклонников Star Wars - на официальном YouTube-канале франшизы представлен отличный свежий промо-ролик шоу "Книга Бобы Фетта". Напомним, это первый спин-офф блестящего "Мандалорца".

Ролик носит подзаголовок "Возвращение" и презентует брутального охотника за головами во всех его бугристых красотах.

Темуэра Моррисон в своей роли вернулся, естественно, а Минг-На Вен вновь сыграет Феннек Шанд. Создатели - Джон Фавро, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони.

Премьеры осталось ждать всего ничего - до 29 декабря. А вот третий сезон "Мандалорца" выйдет лишь в следующем году.

Предыдущий трейлер "Книги" смотрите здесь.

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