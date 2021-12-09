Вышел тизер эпизода South Park о жизни после пандемии

На YouTube-канале South Park Studios появился тизер специального эпизода мультсериала South Park. Премьера - 16 декабря.

Согласно сюжету, дело происходит в будущем, герои повзрослели и собираются на похоронах Кенни (да, он опять умер по неизвестной причине), который перед кончиной работал над неизвестным проектом. Это как-то связано с пандемией коронавируса, которая уже закончилась, но теперь Стэну, Кайлу и Картману нужно вернуться в прошлое, чтобы предотвратить ее вовсе.

Ранее вышел специальный эпизод о вакцинации против СOVID-19 и о начале пандемии. Известно, что анимационный сериал South Park продлен до 30 сезона (до 2027 года, сейчас снимают 24-й), еще планируется 14 полнометражек и 3D-игра. Мэтт Стоун и Трей Паркер надолго обеспечены работой.

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