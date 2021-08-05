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South Park получит новые сезоны, 14 полнометражек и 3D-игру

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    05.08.2021, 18:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Хорошие новости для любителей мультиков для взрослых: популярнейший сатирический анимационный ситком South Park продлён до 2027 года, до тридцатого сезона (сейчас в работе 24-й).

Фото: Chris Pizzello/Evan Agostini/AP
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Но и это ещё не всё, сообщает IndieWire. Мэтт Стоун и Трей Паркер готовят для Paramount+ целых 14 (четырнадцать!) полнометражек по мультсериалу. Более того, творческий дуэт займётся производством совершенно нового контента для ViacomCBS. Общая сумма сделки составила рекордные 900 миллионов долларов, передаёт Bloomberg.

На этом радостные вести для фанатов Стоуна и Паркера, истосковавшихся по новым выпускам (23 сезон вышел в 2019-м, а за 2020-2021 годы вышли только два "коронавирусных" спецэпизода - "Пандемия" и "Вакцинация"). В рамках сделки также планируется выход документалки и 3D-игры по миру мультсериала в .

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