Вышел трейлер нового эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Сервис more.tv опубликовал трейлер новой серии антологии "Сказки Пушкина. Для взрослых". Эпизод под названием "Петушок" выйдет 10 декабря.

Сюжет будет разворачиваться в 2045 году, когда в стране вовсю действует культура отмены, и тысячи людей "стерты" из социальной жизни. Рэпер Елисей, появлявшийся в предыдущих сериях, возмужал и стал руководителем крупной компании по имени Додон. Его не самую чистую репутацию защищает нейросеть.

В ролях - Юрий Чурсин, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Денис Шведов, Денис Шведов. Режиссером выступила Оксана Карас, снявшая фильм "Доктор Лиза".

Первая серия "Рыбка" вышла 10 ноября, вторая - "Царевна" - 17 ноября, в третьей серии рассказывалось о Балде. Всего экранизировано пять сказок.