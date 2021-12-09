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Вышел трейлер нового эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Новости
    09.12.2021, 17:03
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

Сервис more.tv опубликовал трейлер новой серии антологии "Сказки Пушкина. Для взрослых". Эпизод под названием "Петушок" выйдет 10 декабря.

Сюжет будет разворачиваться в 2045 году, когда в стране вовсю действует культура отмены, и тысячи людей "стерты" из социальной жизни. Рэпер Елисей, появлявшийся в предыдущих сериях, возмужал и стал руководителем крупной компании по имени Додон. Его не самую чистую репутацию защищает нейросеть.

В ролях - Юрий Чурсин, Полина Гухман, Игорь Миркурбанов, Денис Шведов, Денис Шведов. Режиссером выступила Оксана Карас, снявшая фильм "Доктор Лиза".

Первая серия "Рыбка" вышла 10 ноября, вторая - "Царевна" - 17 ноября, в третьей серии рассказывалось о Балде. Всего экранизировано пять сказок.

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