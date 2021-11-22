Вышел трейлер третьего эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

На YouTube-канале more.tv вышел трейлер (18+) третьей серии российского пятисерийного сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых". Премьера - 24 ноября.

Серия рассказывает о Балде (Даниил Чуп), который спасает подполковника (Андрей Смоляков - "Судьба диверсанта", "Движение вверх") от бандитских пуль, и тот нанимает его телохранителем. Контракт заключают спьяну, и подполковник смутно припоминает, что гонорар не обсуждался. Пока работник точит ножи и чинит велосипед дочери работодателя, тот по совету жены придумывает ему опасное задание. Балда просит награду за выполнение прихотей - отвесить полковнику лещей.

Режиссер - Ксения Зуева ("Вмешательство", "Близкие").

Вторая серия "Царевна" - оригинальная сказка о мертвой царевне и семи богатырях сняла вышла 17 ноября. Начался сериал с "Рыбки", которая вышла 10 ноября (автор - Оксана Карас ("Доктор Лиза"), а продолжился "Царевной".

Запланирована современная экранизация пяти сказок Пушкина. Их действие перенесено в настоящее, прошлое и будущее.