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Вышел трейлер третьего эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых"

Новости
    22.11.2021, 18:10
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: more.tv Фото: more.tv
Фото: more.tv

На YouTube-канале more.tv вышел трейлер (18+) третьей серии российского пятисерийного сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых". Премьера - 24 ноября.

Серия рассказывает о Балде (Даниил Чуп), который спасает подполковника (Андрей Смоляков - "Судьба диверсанта", "Движение вверх") от бандитских пуль, и тот нанимает его телохранителем. Контракт заключают спьяну, и подполковник смутно припоминает, что гонорар не обсуждался. Пока работник точит ножи и чинит велосипед дочери работодателя, тот по совету жены придумывает ему опасное задание. Балда просит награду за выполнение прихотей - отвесить полковнику лещей.

Режиссер - Ксения Зуева ("Вмешательство", "Близкие").

Вторая серия "Царевна" - оригинальная сказка о мертвой царевне и семи богатырях сняла вышла 17 ноября. Начался сериал с "Рыбки", которая вышла 10 ноября (автор - Оксана Карас ("Доктор Лиза"), а продолжился "Царевной".

Запланирована современная экранизация пяти сказок Пушкина. Их действие перенесено в настоящее, прошлое и будущее.

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