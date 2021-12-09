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09.12.2021 21:45
Рубрика: Общество

Прожиточный минимум счастья

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8632)
Большинство россиян (84 процента) считают себя счастливыми. Таков результат опроса, проведенного в ноябре Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Россияне довольны здоровьем своим и своих близких (29 процентов). Они счастливы благодаря тому, что у них есть семья (27 процентов), есть дети (22 процента), есть общая удовлетворенность жизнью (21 процент) или хорошая работа (20 процентов). В ряду факторов, ухудшающих социальное самочувствие, - положение дел в стране (8 процентов), общая нехватка материальных средств (7 процентов), отсутствие стабильности (6 процентов), а также проблемы в семье (5 процентов). Половина россиян убеждены, что в их окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых людей. Треть опрошенных полагают, что среди их знакомых и близких больше счастливых людей, а 13 процентов - что больше несчастливых.

Фото: iStock
Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья

Можно ли результаты подобных опросов интерпретировать слишком оптимистично? От такой интерпретации предостерегают сами социологи, подчеркивая, что повсюду (не только в России) на вопрос "счастливы ли вы?" граждане дают положительный ответ. "Респондент же не может ответить анкетеру, что он лузер и недотепа, - говорит Вячеслав Тарасов, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах изучения массового сознания. - Вопрос о счастье всегда косвенным образом подразумевает оценку самого себя. На вопрос, все ли у вас хорошо, вы, как правило, говорите "да". Рассказывать об обратном не очень приятно - "я неудачник на работе, у меня чудовищные отношения в семье, дети оболтусы" и так далее. Это обычно высказывается только очень близким людям, друзьям, да и то неохотно".

Другая очевидная вещь: счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них не в деньгах счастье. Никакие дефолты, кризисы, падения рубля, прочие экономические неурядицы не мешают им чувствовать себя счастливыми. Например, в апреле 2014 года индекс счастья достиг исторического максимума в 64 процента, а в конце декабря, когда цена доллара доходила до 80 рублей и народ в потребительском ажиотаже сметал с прилавков все, что попадалось под руку, индекс опустился лишь на 5 пунктов - до 59. А в 2010-2011 годах, когда экономика устойчиво росла (ВВП в 2010 году прибавил 4,5 процента, в 2011-м - 4,3), ВЦИОМ фиксировал не увеличение, а снижение значений индекса счастья. Так, в сентябре 2010 года он составил те же, что и в марте 2009-го 48 пунктов, а в сентябре 2011-го - 41 пункт.

Счастье россиян не зависит от материального достатка. Для большинства из них не в деньгах счастье

"Счастье служит индикатором экономического благополучия или неблагополучия общества, - говорит заведующий Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин, - хотя материальные показатели здесь решают не все. Но даже если исходить из экономических соображений, счастье - более базовая категория, чем доходы, поскольку стремление быть счастливым есть у каждого человека".

Как же социологи измеряют счастье? Есть разные методы. Например, дневниковый, когда участник исследования регистрирует ежедневно свой уровень счастья по заданной исследователем шкале. Есть методы психологические, когда в анкете дается целый блок вопросов, идущих подряд. В социологии, особенно в больших исследованиях, где в анкете и так много вопросов, невозможно уделить столько времени измерению одного-единственного параметра. В World Values Survey (Всемирное исследование ценностей) и в European Values Study (Европейское исследование ценностей) есть два вопроса о счастье. Один - прямой вопрос, насколько человек счастлив по четырехбалльной шкале, другой - насколько человек удовлетворен своей жизнью по десятибалльной шкале. Это несколько разные вопросы. Уровень счастья говорит скорее об эмоциональном состоянии человека в данный момент, тогда как удовлетворенность жизнью отражает рациональное видение им своей перспективы.

Фото: iStock
Названы автомобили, которые делают владельцев самыми счастливыми

Лаборатория сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ начала изучать уровень счастья в 1981 году. Это был проект World Values Survey, в нем участвуют многие страны. На протяжении всех этих лет уровень счастья в Европе держался более или менее стабильно. В США с какого-то момента несколько упал. В России резко просел в 90-е годы, а с 2000-го начал расти.

Любопытно, что Москва и Петербург - не самые счастливые российские регионы, хотя и самые богатые. "Это потому, - объясняет Эдуарл Понарин, - что человек существо не только социальное, но еще и иерархическое. Скажем, московский пенсионер знает, что за МКАД люди живут гораздо хуже, чем он. Это знание теоретическое, а в реальной жизни он сравнивает с тем, что видит. А видит он дорогие автомобили, которые не может себе позволить. Видит людей, пьющих кофе за 300 рублей, который он тоже не может себе позволить. И это сильно влияет на его самоощущение. Он чувствует, что находится внизу социальной иерархии. Таких людей много, в Москве их большинство. А в Чебоксарах, например, люди счастливее, несмотря на то, что средний уровень жизни там ниже. То же самое происходит с селом: уровень счастья там выше, чем в городах".

Уровень счастья невозможно измерить одним вопросом. Социологи спрашивают людей: "Вы счастливы?". И предлагают четыре варианта ответа: "Очень счастлив. Скорее счастлив. Скорее несчастлив. Совсем несчастлив".

Уровень счастья - показатель социального самочувствия общества. И хотя бы уже поэтому его стоит изучать

Уровень счастья - показатель социального самочувствия общества. И хотя бы уже поэтому его стоит изучать.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Колонка Валерия Выжутовича

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