Захарова: Москва открыта для диалога с новым правительством ФРГ

Москва пока не получала с немецкой стороны предложения провести встречу главы МИД России Сергея Лаврова и нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"На сегодняшний день из Берлина не поступало каких-либо предложений о проведении встреч глав внешнеполитических ведомств наших стран, но при этом мы открыты для диалога", - подтвердила Захарова на брифинге.

Напомним, 8 декабря в Берлине было приведено к присяге новое правительство ФРГ во главе с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Пост главы МИД достался сопредседателю "Зеленых" 40-летней Анналене Бербок, которая тоже боролась за кресло канцлера, но проиграла выборы социал-демократу Шольцу.

Сразу после назначения она отправилась в свое первое зарубежное турне по маршруту Париж - Брюссель - Варшава. Во Франции Бербок уже встретилась с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Как пишет Spiegel online, коллеги признали разногласия по поводу атомной энергетики: новое правительство ФРГ и, в первую очередь, партия госпожи Бербок выступает категорически против того, чтобы признать ее "зеленой" энергетикой, как того добивается Париж.