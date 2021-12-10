Американец ездит на сгоревшей Mazda MX-5

Mazda MX-5, на которой Алекс Жиру приезжает на слеты "маздоводов", выглядит как реквизит из фильмов о мире после ядерной войны: машина кажется полностью уничтоженной огнем, а особый колорит ей придает алюминиевый капот, прогоревший до дыр. Оплавлены и фары, и салон, на сиденье же мужчина во время поездок кладет какую-то тряпку, чтобы не измазаться сажей.

Трудно поверить, но в техническом плане с этой MX-5 все в порядке. Алекс рассказал изданию The Drive, что машина пострадала во время пожара в доме у прежних хозяев (то есть, началось все не под капотом).

Так как он в течение трех лет владел 48 экземплярами этой модели, то с первого взгляда понял, что сможет легко ее оживить, и купил не раздумывая. Достаточно было разделить сплавленные между собой провода, идущие к двигателю, и машина завелась! Бачок омывателя, скукожившийся от жара, Алекс заменил на пустую бутылку из-под виски. Разумеется, пришлось купить и новые шины взамен сгоревших, а также избавиться от оплавленного бампера, который цеплял асфальт.

Алекс Жиру пока не спешит полностью восстанавливать свою Mazda. Он уже ставил на свои машины огромные колеса от вездехода, расширял крылья до безумных размеров - очевидно, чего-то подобного ему как раз и не хватало, чтобы почувствовать себя владельцем настоящего раритета.