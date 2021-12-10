Распоряжение губернатора Амурской области от 7 декабря 2021 года № 254-р "О внесении изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р"

Внести в распоряжение губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжения губернатора Амурской области от 26.11.2021 № 248-р) следующие изменения:

1) в пункте 42:

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) на территории города Благовещенск Амурской области следующих организаций и объектов:

с 18.10.2021 - организаций общественного питания;

с 01.11.2021 - музеев, организаций физической культуры и спорта (фитнес- и тренажерных залов, клубов, спортивно-досуговых организаций, бассейнов), кинотеатров (кинозалов), театров, концертных залов, филармоний, библиотек, торгово-развлекательных центров, торгово-развлекательных комплексов, спортивно-развлекательных комплексов, торговых центров, торговых комплексов, указанных в приложении № 4 к настоящему распоряжению (далее - ТЦ);

с 15.11.2021 - парикмахерских и салонов красоты по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, оказывающих косметические услуги (в том числе спа, татуаж, массаж), массажных салонов, соляриев;

с 15.12.2021 - государственного казенного учреждения Амурской области - управления социальной защиты населения по г. Благовещенск и Благовещенскому району, торговых объектов, указанных в приложении № 5 к настоящему распоряжению, и административно-деловых центров, расположенных по адресам, указанным в приложении № 6 к настоящему распоряжению;

с 15.01.2022 - кредитных организаций, микрофинансовых организаций.";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при предъявлении ими справки о наличии таких противопоказаний, выданной в порядке и по форме, предусмотренным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1053н "Об утверждении формы медицинской документации "Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации" и порядка ее выдачи, формы медицинской документации "Медицинский сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" и порядка ее ведения, а также формы "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)" (далее - справка о наличии медицинских противопоказаний).";

2) подпункты 2, 3 пункта 43 изложить в следующей редакции:

"2) проведение проверки предъявляемых посетителем сертификата о вакцинации, справки об отсутствии заболевания, справки о перенесении заболевания, справки о наличии медицинских противопоказаний с данными, содержащимися в паспорте гражданина (посетителя);

3) недопущение нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых осуществляется их деятельность, лиц старше 18 лет, не имеющих сертификата (QR-кода) о вакцинации, справки (QR-кода) об отсутствии заболевания, справки (QR-кода) о перенесении заболевания, справки о наличии медицинских противопоказаний.";

3) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, имеющих справки о наличии медицинских противопоказаний.".

В.А.Орлов







