Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS

Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным

10.12.2021 / 13:57

Помощник президента России Андрей Фурсенко поддержал предложение министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова проводить ежегодно Конгресс молодых ученых, который завершает трехдневную работу на федеральной территории "Сириус".

Фото: Владимир Аносов/РГ
Профессии из будущего уже сегодня приживаются в РФ

В пятницу здесь подводили итоги Года науки и технологий и самого конгресса. Выступая на пленарном заседании, глава Минобрнауки дал высокую оценку тому, как все было организовано, заявил, что в этом году "наука стала гораздо ближе к школьникам и студентам", и высказался совершенно определенно: "Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным мероприятием."

Это заявление поддержали аплодисментами сидящие в зале. А потом взял слово помощник главы государства Андрей Фурсенко.

- Год удался. Это не было шоу, это было действительно важное событие. Позиция президента в том, что Год должен быть продолжен, расширен на следующие несколько лет. Это, я думаю, будет реализовано.

Фурсенко поблагодарил команду организаторов важнейших мероприятий Года науки и технологий, отметил, что в этом участвовали маститые ученые и нынешние школьники. Похвальные слова он нашел и в адрес журналистов.

- В том, что увеличилось число людей, которые гордятся наукой, - есть огромная заслуга наших средств массовой информации. Мы иногда ругаем журналистов, может быть, и справедливо, но я думаю, что сегодня мы должны им высказать большую благодарность, - сказал помощник президента.

Зал ответил аплодисментами и на эти слова, хотя не так горячо, как на предложение министра Валерия Фалькова сделать Конгресс молодых ученых обязательным событием в годовом календаре.

Поделиться
Фото: Алексей Майшев/ Фотохост Конгресса молодых ученых/ РИА Новости

Чернышенко: Грантовая поддержка молодых ученых будет трансформирована

Фото: Владимир Аносов/РГ

Профессии из будущего уже сегодня приживаются в РФ

Фото: Владимир Аносов/РГ

На Конгрессе молодых ученых в "Сириусе" заглянули в будущее и решили прибраться на земле

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Врачи ДВФУ заставили протез руки чувствовать

Фото: Михаил Синицын

Академик РАН: Взрослые не хотят вакцинироваться, а страдают дети