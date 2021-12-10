Андрей Фурсенко поддержал идею сделать Конгресс молодых ученых ежегодным

Помощник президента России Андрей Фурсенко поддержал предложение министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова проводить ежегодно Конгресс молодых ученых, который завершает трехдневную работу на федеральной территории "Сириус".

В пятницу здесь подводили итоги Года науки и технологий и самого конгресса. Выступая на пленарном заседании, глава Минобрнауки дал высокую оценку тому, как все было организовано, заявил, что в этом году "наука стала гораздо ближе к школьникам и студентам", и высказался совершенно определенно: "Конгресс молодых ученых должен стать ежегодным мероприятием."

Это заявление поддержали аплодисментами сидящие в зале. А потом взял слово помощник главы государства Андрей Фурсенко.

- Год удался. Это не было шоу, это было действительно важное событие. Позиция президента в том, что Год должен быть продолжен, расширен на следующие несколько лет. Это, я думаю, будет реализовано.

Фурсенко поблагодарил команду организаторов важнейших мероприятий Года науки и технологий, отметил, что в этом участвовали маститые ученые и нынешние школьники. Похвальные слова он нашел и в адрес журналистов.

- В том, что увеличилось число людей, которые гордятся наукой, - есть огромная заслуга наших средств массовой информации. Мы иногда ругаем журналистов, может быть, и справедливо, но я думаю, что сегодня мы должны им высказать большую благодарность, - сказал помощник президента.

Зал ответил аплодисментами и на эти слова, хотя не так горячо, как на предложение министра Валерия Фалькова сделать Конгресс молодых ученых обязательным событием в годовом календаре.